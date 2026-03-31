Кардиолог Каневская подчеркнула, что отказ от курения на год может помочь в восстановлении сосудов

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что отказ от курения на год может способствовать восстановлению сосудов.

По словам эксперта, у курящих пациентов часто диагностируется атеросклероз.

«Я часто вижу атеросклероз у курящих пациентов. Курение — это тот фактор, который повреждает эндотелий изнутри», — отметила профессор.

Она подчеркнула, что если человек сможет отказаться от вредной привычки, то уже через год гликокаликс в эндотелии может восстановиться.