Кардиолог Иванов: уровень холестерина серьезно зависит от работы ЖКТ | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 13:23 Кардиолог Иванов: уровень холестерина серьезно зависит от работы ЖКТ

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Уровень холестерина в организме напрямую зависит от работы желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог Константин Иванов сайтуkp.ru.

По словам специалиста, холестерин синтезируется в печени, при любых сбоях в работе этого органа нарушается его обмен. Также ферменты для расщепления жиров в кишечнике вырабатывает поджелудочная железа, любые нарушения могут повысить уровень холестерина.

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Кроме того, негативными факторами могут стать дефицит железа, йода, витамина В12 и фолиевой кислоты в организме, отметил Иванов.