Кардиолог Иванов посоветовал не превышать безопасный порог пульса во время тренировок

Желание испытать свою выносливость и силу ведет многих к участию в беговых и велосипедных заездах. Однако заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра №3 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, врач-кардиолог Константин Иванов в разговоре с KP.RU предупредил о рисках для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как отметил специалист, для расчета максимального показателя частоты сердечных сокращений (ЧСС) нужно вычесть свой возраст из 220. Далее следует измерить пульс в состоянии покоя за минуту. Затем из максимального пульса вычитается пульс в покое, результат делится на два и прибавляется к пульсу в покое. Полученное значение и будет тем порогом пульса, который не стоит превышать во время занятий спортом, подчеркнул врач.

Иванов также отметил, что современные «умные» часы и фитнес-трекеры могут отслеживать пульс и предупреждать о превышении установленного предела.