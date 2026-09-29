Кардиолог Хачирова отметила, что употребление до 400 мг кофеина в сутки безопасно для сердца

Умеренное употребление от трех до пяти чашек кофе в день считается безопасным и полезным для сердца. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на доцента Пироговского университета Эльвиру Хачирову.

По словам врача, такая норма соответствует примерно 300–400 миллиграммам кофеина в сутки и не приводит к гипертонии. Кофе может кратковременно повысить давление на 5–10 миллиметров ртутного столба, однако умеренное потребление не провоцирует аритмию и даже способно снижать частоту приступов мерцания предсердий.

Специалист напомнила об индивидуальной непереносимости: у носителей определенного варианта гена CYP1A2 кофеин выводится в два-три раза дольше, вызывая тревогу и бессонницу. Проявлять осторожность и консультироваться с врачом также необходимо при неконтролируемой гипертонии и тяжелых болезнях сердца.