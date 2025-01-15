Кардиолог Хачирова: ограничение соли поможет контролировать состояние при гипертонии

Кардиолог-диетолог Асият Хачирова в беседе с Lenta.ru поделилась способами контроля артериального давления при гипертонии без медикаментов. Помимо лекарственной терапии, важны изменения в образе жизни.
Доктор посоветовала ограничить потребление соли до 2,5 граммов в сутки, следуя DASH-диете, что помогает контролировать давление. Снижение веса на 10% и физическая активность минимум 150 минут в неделю также способствуют улучшению состояния.
Важно научиться справляться со стрессом, иметь полноценный и качественный сон, а также отказаться от стимулирующих напитков. Комплексный подход включает коррекцию образа жизни, медикаменты и регулярные медосмотры, подытожила Хачирова.
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