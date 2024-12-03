Кардиолог Хачирова назвала аритмию и стеноз клапана аорты самыми опасными заболеваниями сердца

Есть заболевания сердца, которые на самом деле могут оказаться куда опаснее инфаркта миокарда. Об этом News.ru рассказала диетолог-кардиолог Асият Хачирова.
По ее словам, людям стоит опасаться желудочковой аритмии. Это коварное заболевание, потому что человек не всегда его ощущает, но при этом оно может быть смертельно опасным. Поэтому в этом случае важна четкая и своевременная диагностика. Обычно аритмия проявляется общей усталостью и дискомфортом в груди.
Также стоит опасаться стеноза аортального клапана. Он возникает, если в организме сужается самая крупная артерия.
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