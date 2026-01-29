Кардиолог Гуттман предупредил, что худым людям стоит следить за уровнем холестерина

Врач-кардиолог Оливер Гуттман обратил внимание на возможные риски для здоровья худощавых людей. Об этом сообщило издание Infobae .

По мнению специалиста, концентрация холестерина зависит от многих факторов, включая наследственность, работу печени и рацион. Говоря о питании, доктор подчеркнул, что стройные люди могут злоупотреблять продуктами, богатыми насыщенными жирами, при этом внешне оставаясь здоровыми, написал сайт aif.ru.

Гуттман отметил, что у людей без избыточного веса также может быть повышен уровень холестерина. При этом часто отсутствуют видимые признаки заболевания, и некоторые пациенты узнают о проблеме только после проведения лабораторных исследований.