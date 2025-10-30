Кардиолог Голухова призвала отказаться от курения для профилактики тромбоза

Тромбы, называемые «тихими убийцами», могут внезапно нарушить привычный образ жизни человека. Одним из провокаторов опасного состояния считается курение, предупредила кардиолог и академик РАН Елена Голухова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, табачный дым повреждает внутреннюю выстилку сосудов, что может привести к прикреплению холестериновых бляшек.

«В первую очередь [для профилактики тромбозов] нужно исключить курение», — заявила медик.

Как пояснила специалист, тромбы, угрожающие здоровью и жизни, возникают при сочетании трех факторов, известных как «триада Вирхова». Речь идет о повреждении сосудов, замедлении кровотока и сбоях в системе свертываемости крови.

В заключение Голухова напомнила о влиянии коронавируса на развитие патологии. Особенно ярко ситуация проявилась в первую и вторую волну пандемии.