Кардиолог Голикова: два часа умеренной физической активности в неделю снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиолог Елена Голикова в разговоре с «Известиями» призвала россиян уделять хотя бы два часа в неделю умеренным физическим нагрузкам.

Как отметила медик, физическая активность снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, важно соблюдать и рацион питания, стараясь снизить в нем количество животной пищи.

«И даже при невозможности выполнить эти рекомендации любое увеличение повседневной активности все равно будет полезно для снижения риска ССЗ», — сказала собеседница.

Насыщенные жирные кислоты в рационе лучше заменить на поли- и мононенасыщенные, а также на углеводы из цельных зерен, добавила кардиолог.