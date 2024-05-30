Кардиолог Гинзбург: людям с болезнями сердца надо ограничить потребление соли и жирного мяса

Людям, у которых имеются проблемы с сердцем, необходимо ограничить потребление продуктов с поваренной солью и уменьшить количество жирного мяса. Об этом РИА «Новости»сказал главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.

Поваренная соль в больших количествах содержится в домашних консервах и закатках, поэтому гипертоникам лучше отказаться от подобной пищи, написал MK.Ru.

При болезнях сердца желательно есть больше овощей и фруктов. Для поддержания здоровья органа также полезными будут рыба и морепродукты, сообщил кардиолог.

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