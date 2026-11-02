Кардиолог Гелу призвал отказаться от сладких напитков ради здоровья сердца

Кардиолог Надим Гелу назвал привычки, от которых отказался ради здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает французское издание Top Santé, перевод статьи выполнил aif.ru .

Сладкие напитки, включая газировку и соки, содержат много простых сахаров, которые способствуют набору веса и усиливают воспаление, заявила врач Гелу. Вместо них она рекомендует обычную или газированную воду и несладкий кофе.

Еще одна вредная привычка — избыток соли, повышающий давление и негативно влияющий на артерии. Для поддержания здоровья сердца кардиолог советует регулярно ходить пешком и при сидячей работе каждый час вставать на пять-десять минут. Врач подчеркнула, что значение имеют не разовые изменения, а повседневные привычки. Ранее специалист назвала главную привычку для долголетия после 50 лет.