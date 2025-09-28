Кардиолог Гаврилюк рассказала, что мужчины чаще страдают от инфаркта из-за особенностей половых гормонов

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают лидировать среди причин смертности во всем мире. Особенно уязвимы мужчины в возрасте 45–55 лет. Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала KP.RU о причинах такого положения дел.

«Мужской пол — фактор риска сердечно-сосудистых болезней. К сожалению, рождаясь мужчиной, человек уже делает первый шаг к кардиологу. Связано это преимущественно с особенностями гормонального статуса, прежде всего, с мужскими половыми гормонами», — объяснила доктор.

С детства у мальчиков формируется более высокий уровень стресса из-за давления социальных ожиданий. Стремление не показывать эмоции ведет к накоплению напряжения, что может приводить к вредным привычкам, таким как курение и употребление алкоголя. Кроме того, мужчины часто откладывают визиты к врачу, что увеличивает риск серьезных осложнений, подчеркнула Гаврилюк.