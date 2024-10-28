Кардиолог Гаврилюк: число инсультов растет в осенне-зимний период из-за спазма сосудов на холоде

В осенне-зимний период повышается вероятность возникновения инсультов и инфарктов. Это связано с сужением кровеносных сосудов на холоде, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Гаврилюк в беседе с kp.ru.
Она отметила, что в зоне риска находятся люди с холестериновыми отложениями, воспалением сосудов и осложнениями гипертонии. Кроме того, на кровообращение в мозгу оказывают влияние перепады температур и атмосферного давления.
Чтобы снизить риски сосудистых катастроф, пациентам с атеросклерозом и гипертонией нужно употреблять меньше соли и больше клетчатки, а также ежедневно выполнять умеренную физическую активность. Важно соблюдать прием назначенных препаратов, подчеркнула врач.
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