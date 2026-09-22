Кардиолог Гавриляк перечислила продукты, которые помогают снижать давление

Врач-кардиолог высшей категории Валентина Гавриляк рассказала «Свободной Прессе» о продуктах, которые помогают снизить артериальное давление и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.

Для здоровья сердца и сосудов важны калий, магний, антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты. Калий, необходимый для нормальной сердечной деятельности, содержится в запеченном картофеле с кожурой, кураге, черносливе, морской рыбе, брокколи, шпинате и авокадо.

Магний, который участвует в регуляции сердечного ритма, работе мышц и энергетическом обмене, поступает в организм с тыквенными семечками, кешью, миндалем, гречкой и отрубями.

Омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые не вырабатываются в организме, но важны для предупреждения тромбообразования, снижения уровня «плохого» холестерина, поддержания мыслительных функций и иммунитета. Их можно получить из жирной рыбы, икры, орехов и растительных масел.

«Артериальное давление с успехом снижают свекла, зелень, гранат, чеснок, а также слабый зеленый чай и каркаде, поэтому гипертоникам советую включить эти продукты в свой рацион», — отметила врач.

Она подчеркнула прямую связь между образом жизни, диетой и продолжительностью жизни.