Кардиолог Гарькина: усталость и учащенное сердцебиение — признаки аритмии
Кардиолог Светлана Гарькина перечислила симптомы аритмии — нарушения сердечных сокращений. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По словам врача, на паталогическое состояние указывают усталость, одышка и учащенное сердцебиение. Некоторые пациенты жалуются на ощущение нерегулярного ритма.
Медик также отметила, что аритмия порой возникает у здоровых людей, которые имеют эмоциональные триггеры и хронические стрессы. В данном случае терапия может быть немедикаментозной.
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