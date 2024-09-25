Кардиолог Светлана Гарькина перечислила симптомы аритмии — нарушения сердечных сокращений. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

По словам врача, на паталогическое состояние указывают усталость, одышка и учащенное сердцебиение. Некоторые пациенты жалуются на ощущение нерегулярного ритма.

Медик также отметила, что аритмия порой возникает у здоровых людей, которые имеют эмоциональные триггеры и хронические стрессы. В данном случае терапия может быть немедикаментозной.