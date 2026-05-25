Кардиолог Гандельман рассказал о пользе винегрета в терапии эректильной дисфункции

Врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале объяснил пользу венегрета для сердечно-сосудистой системы. Его слова привел «ФедералПресс» .

Эксперт заявил, что в свекле содержится оксид азота. Он расширяет просвет сосудов, улучшает кровообращение и благотворно влияет на сердечную мышцу. По словам врача, этот эффект может применяться и в терапии эректильной дисфункции, так как улучшение кровообращения в области малого таза способствует лечебному эффекту.

Кроме того, в подсолнечном масле, которым заправляют винегрет, содержатся омега-3 жирные кислоты. Они снижают уровень «плохого» холестерина и препятствуют развитию атеросклероза.