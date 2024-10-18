Кардиолог Гандельман посоветовал есть петрушку и сливы при повышенном давлении

Кардиолог Герман Гандельман поделился рекомендациями по снижению артериального давления без медикаментов. Об этом сообщил TheRussianNews.ru .

Он отметил, что включение в рацион продуктов, богатых калием, может снизить давление на пять миллиметров ртутного столба.

К таким продуктам относятся петрушка, сельдерей, кориандр, курага, томаты и сливы. Гандельман объяснил, что калий противодействует натрию, который может вызывать отеки сосудов и повышать артериальное давление. Употребление калийсодержащих продуктов способствует предотвращению этих проблем.