Кардиолог Гандельман посоветовал больше читать для профилактики инфаркта и инсульта
Чтобы снизить риск возникновения инфаркта или инсульта, нужно чаще читать книги. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на слова телеведущего и кардиолога Германа Гандельмана.
Он объяснил, что в процессе чтения в организме сокращается количество веществ, которые заставляют сосуды сужаться. В результате это способствует снижению артериального давления.
Кроме того, регулярное чтение книг не только расширяет кругозор, но и является профилактикой еще и для болезни Альцгеймера.
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