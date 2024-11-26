Кардиолог Гандельман посоветовал больше читать для профилактики инфаркта и инсульта

Чтобы снизить риск возникновения инфаркта или инсульта, нужно чаще читать книги. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на слова телеведущего и кардиолога Германа Гандельмана.

Он объяснил, что в процессе чтения в организме сокращается количество веществ, которые заставляют сосуды сужаться. В результате это способствует снижению артериального давления.

Кроме того, регулярное чтение книг не только расширяет кругозор, но и является профилактикой еще и для болезни Альцгеймера.