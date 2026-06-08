Кардиолог Гаглошвили рассказал о важности алгоритма подбора препаратов от гипертонии

Российские ученые разработали алгоритм подбора терапии и дозировки лекарств от гипертонии. О значимости этого достижения рассказал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили в эфире радио Sputnik .

Гипертоническая болезнь — это хроническое заболевание, требующее зачастую пожизненного приема лекарств. Как отметил кардиолог, новый алгоритм позволяет подобрать оптимальные комбинации препаратов с помощью генетических тестов. Это помогает пациентам быстрее достигать целевых значений артериального давления.

Гаглошвили подчеркнул, что гипертония — многофакторное заболевание, на прогрессирование которого влияют различные аспекты, такие как задержка натрия и жидкости в организме, генетические особенности, заболевания почек, ожирение, курение и другие факторы.

В России для лечения гипертонической болезни применяются пять основных групп препаратов. По словам кардиолога, генетические тесты помогут определить, с каких препаратов лучше начать терапию, чтобы обеспечить эффективное лечение и минимизировать побочные эффекты.

Врач также дал рекомендации людям с хронической гипертонией: регулярно контролировать артериальное давление утром и вечером, ограничить потребление соленой пищи, больше ходить и отказаться от курения.