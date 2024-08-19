Кардиолог Фомичева сообщила о существовании немедикаментозных методов снижения уровня холестерина

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичева в беседе с изданием Life рассказала, что существуют немедикаментозные способы снижения уровня холестерина в крови.

К таким способам медик отнесла снижение веса, увеличение регулярной физической активности, уменьшение потребления алкоголя. Что касается питания, хорошо бы пересмотреть количество потребления легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров, сказала Фомичева.

При медикаментозном методе снижения холестерина врачи обычно назначают статины. Специалисты учитывают уровень липидного профиля, наличие атеросклероза сосудов и оценивают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.