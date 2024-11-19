Кардиолог Фомичева рассказала, что переохлаждение ног зимой оказывает влияние на здоровье сердца

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева в беседе с «Известиями» объяснила, почему во время осенне-зимнего периода важно всегда держать ноги в тепле и не допускать их переохлаждения.

Как рассказала медик, переохлаждение ног напрямую связано со здоровьем сердца. Сниженный иммунитет на фоне переохлаждения приводит к риску заражения вирусами и бактериями, а они, в свою очередь, — к инфекционному эндокардиту. Во время этого заболевания внутренняя оболочка сердца воспаляется, а на клапанах откладываются микроорганизмы.

Фомичева добавила, что переохлаждение нижних конечностей также ведет к развитию таких неприятных патологий, как вирусный миокардит или воспалительная кардиомиопатия.