Кардиолог Фомичева рассказала, что переохлаждение ног зимой оказывает влияние на здоровье сердца

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева в беседе с «Известиями» объяснила, почему во время осенне-зимнего периода важно всегда держать ноги в тепле и не допускать их переохлаждения.
Как рассказала медик, переохлаждение ног напрямую связано со здоровьем сердца. Сниженный иммунитет на фоне переохлаждения приводит к риску заражения вирусами и бактериями, а они, в свою очередь, — к инфекционному эндокардиту. Во время этого заболевания внутренняя оболочка сердца воспаляется, а на клапанах откладываются микроорганизмы.
Фомичева добавила, что переохлаждение нижних конечностей также ведет к развитию таких неприятных патологий, как вирусный миокардит или воспалительная кардиомиопатия.
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