Кардиолог Фомичева назвала средиземноморскую диету хорошей профилактикой болезней сердца

Кардиолог Анастасия Фомичева посоветовала тщательно следить за рационом после 50 лет. Именно правильное питание помогает сохранить здоровье сердца, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, в данном возрасте стоит обратить внимание на средиземноморскую диету. Соответствующее меню станет профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Врач также рекомендовала увеличить потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. А вот количество соли и сахара в рационе лучше снизить, добавил сайт KP.RU.