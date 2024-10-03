Кардиолог Фомичева назвала средиземноморскую диету хорошей профилактикой болезней сердца
Кардиолог Анастасия Фомичева посоветовала тщательно следить за рационом после 50 лет. Именно правильное питание помогает сохранить здоровье сердца, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, в данном возрасте стоит обратить внимание на средиземноморскую диету. Соответствующее меню станет профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Врач также рекомендовала увеличить потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. А вот количество соли и сахара в рационе лучше снизить, добавил сайт KP.RU.
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