Кардиолог Эрлих сообщил, что кофе не оказывает вредного воздействия на сердце

Кофе сам по себе не оказывает вредного воздействия на сердце и сердечно-сосудистую систему. Об этом в беседе со Zvezdanews рассказал врач-кардиолог Алексей Эрлих.

Кардиолог, ссылаясь на множество исследований, заявил, что большинству людей не нужно отказываться от кофе из-за опасений за сердце. По его словам, кратковременное повышение давления после употребления напитка является нормальной физиологической реакцией организма, которая не несет опасности и не требует ограничений.

Специалист не стал называть универсальную норму, так как разные исследования используют разные подходы, и призвал к разумному потреблению без чрезмерных объемов. При этом он обратил внимание на данные, согласно которым регулярное употребление трех-четырех чашек кофе в день связано с улучшением сердечно-сосудистых исходов. Врач подчеркнул, что это не повод резко увеличивать дозу, и призвал соблюдать меру, не употребляя напиток литрами.