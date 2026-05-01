Кардиолог Джамал Рана предупредил о рисках употребления вина для женского сердца

Кардиолог Джамал Рана заявил, что даже небольшое количество алкоголя может быть опасно для женщин. Его вывод основан на данных исследования, в котором участвовали более 430 тысяч человек из системы Kaiser Permanente. Об этом написала «Свободная пресса» .

Исследование показало, что у женщин, регулярно пьющих более восьми бокалов вина в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 50% выше, чем у тех, кто употребляет меньше. Причем особенно уязвимы оказались женщины среднего возраста.

Также было обнаружено, что эпизодическое употребление больших доз алкоголя может увеличить риск болезней сердца почти на 70%.

Несмотря на то что эстроген поддерживает здоровье сосудов до менопаузы, алкоголь может нейтрализовать этот эффект. Он повышает давление и вызывает воспаления, что ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог подчеркивает, что безопасной дозы алкоголя не существует, и даже «один бокал в день» может иметь долгосрочные последствия для здоровья.