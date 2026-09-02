Кардиолог Драненко предупредила об опасности «тихого» высокого холестерина

Высокий уровень холестерина не имеет явных симптомов, но может привести к инфаркту или инсульту. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками РК Кардиологического диспансера Наталья Драненко.

По ее словам, пациенты часто недооценивают этот показатель, так как его невозможно проверить по самочувствию. Единственный способ узнать свой уровень — сдать анализ крови.

Драненко подчеркнула, что холестерин является «тихим признаком». В отличие от давления или сахара, на него обращают внимание только после того, как уже произошло серьезное сердечно-сосудистое событие. Эксперт призвала жителей регулярно проходить лабораторную диагностику для предотвращения сосудистых катастроф.