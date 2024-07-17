Кардиолог Деревянкина: одышка и частые головокружения могут указывать на проблемы с сердцем

Врач-кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Диана Деревянкина в беседе с Life перечислила основные признаки, указывающие на сбои в работе сердца.

Медик призвала не игнорировать боль или дискомфорт в области груди и одышку. Появление последнего симптома связано с тем, что сердцу не удается эффективно перекачивать кровь по сосудам из-за нарушений в его работе. Человек также может испытывать головокружение и слабость.

На нарушения в работе сердца указывают учащенное сердцебиение и отеки. При обнаружении хотя бы одного из симптомов необходимо обратиться к лечащему доктору, добавила Деревянкина.