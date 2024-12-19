Кардиолог Чернышова рассказала, что синдром праздничного сердца может представлять угрозу для жизни

Термин «праздничное сердце» был введен кардиологами еще в 1978 году, уточнила специалист. Под этим понятием подразумевается состояние, при котором человек, обычно не употребляющий большое количество алкоголя, выпивает значительное его количество за короткий промежуток времени, что может привести к нарушению сердечного ритма и даже к смертельному исходу, написали «Известия».

Во время длительных праздников, когда люди часто пьют алкоголь, могут возникать аритмии, что является серьезной проблемой, подчеркнула Чернышова. Если у человека уже имеются сердечно-сосудистые заболевания, то обильные застолья и употребление спиртного могут спровоцировать их обострение.

Статистика показывает, что в новогодние каникулы увеличивается число инфарктов миокарда, добавила врач.