Кардиолог Чехова рассказала, что повышенный пульс может стать причиной тромбообразования | 360°

Здоровье

24 апреля 2024, 15:36

Кардиолог Чехова рассказала, что повышенный пульс может стать причиной тромбообразования

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Одной из неочевидных причин тромбообразования может стать повышенный пульс. Причем это не касается моментов, когда он ускоряется во время спорта или стресса, рассказала врач-кардиолог Диана Чехоева. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

Учащенный пульс появляется из-за нарушений сердечного ритма, при сердечной недостаточности, анемии и заболеваниях щитовидной железы.

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Чтобы предотвратить появление тромбов, необходимо обращаться к лечащему доктору, когда пульс держится на высокой отметке, добавила Чехова.

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