Кардиолог Чехова рассказала, что повышенный пульс может стать причиной тромбообразования | 360°

24 апреля 2024, 15:36
Кардиолог Чехова рассказала, что повышенный пульс может стать причиной тромбообразования
Одной из неочевидных причин тромбообразования может стать повышенный пульс. Причем это не касается моментов, когда он ускоряется во время спорта или стресса, рассказала врач-кардиолог Диана Чехоева. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».
Учащенный пульс появляется из-за нарушений сердечного ритма, при сердечной недостаточности, анемии и заболеваниях щитовидной железы.
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Чтобы предотвратить появление тромбов, необходимо обращаться к лечащему доктору, когда пульс держится на высокой отметке, добавила Чехова.
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