Кардиолог Буракова напомнила об опасности морозов при сердечно-сосудистых заболеваниях
Морозная погода негативно влияет на здоровье сердца и сосудов, особенно у людей с хроническими болезнями. Подробнее рассказала кардиолог Валерия Буракова в беседе с «ТСН24».
По словам специалиста, зимой возрастает частота обращений, связанных с гипертоническими кризами, приступами боли в груди, нарушениями ритма сердца и случаями инфаркта миокарда.
«Холод вызывает спазм сосудов, особенно у людей с уже существующими проблемами — гипертонией, атеросклерозом», — пояснила медик.
Она добавила, что дополнительные нагрузки возникают из-за колебаний атмосферного давления. Кардиолог посоветовала в период морозов строго придерживаться рекомендаций врачей, своевременно принимать лекарства и утепляться.