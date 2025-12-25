Кардиолог Буракова напомнила об опасности морозов при сердечно-сосудистых заболеваниях

Морозная погода негативно влияет на здоровье сердца и сосудов, особенно у людей с хроническими болезнями. Подробнее рассказала кардиолог Валерия Буракова в беседе с « ТСН24 ».

По словам специалиста, зимой возрастает частота обращений, связанных с гипертоническими кризами, приступами боли в груди, нарушениями ритма сердца и случаями инфаркта миокарда.

«Холод вызывает спазм сосудов, особенно у людей с уже существующими проблемами — гипертонией, атеросклерозом», — пояснила медик.

Она добавила, что дополнительные нагрузки возникают из-за колебаний атмосферного давления. Кардиолог посоветовала в период морозов строго придерживаться рекомендаций врачей, своевременно принимать лекарства и утепляться.