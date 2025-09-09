Кардиолог Бойцов посоветовал отказаться от курения и переедания ради здоровья сердца

Гипертония — серьезное заболевание, которое может привести к преждевременной смерти. О методах профилактики рассказал руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Е. И. Чазова Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист обратил внимание на опасность висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов и может привести к быстрому старению сосудов и сердца. Для выяснения показателя необходимо измерить окружность талии. Идеальное значение для мужчин — не более 94 сантиметров, для женщин — не более 80 сантиметров.

Бойцов подчеркнул важность физической активности для профилактики гипертонии. Он рекомендовал заниматься ходьбой, в том числе скандинавской, не менее 30–40 минут ежедневно. Кроме того, он посоветовал отказаться от употребления табака, не переедать и не злоупотреблять солью.