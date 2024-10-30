Кардиолог Бирюкова посоветовала обратиться к специалисту, если сердце стало работать менее ритмично
Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова в разговоре с изданием Lenta.ru перечислила случаи, когда изменения в работе сердца требуют незамедлительного обращения к специалисту.
По словам медика, человек должен насторожиться, если его сердце стало работать менее ритмично, он слышит ускорения и замедления ритма даже в спокойном состоянии.
«Еще один повод для похода к специалисту — появление одышки во время прогулки, зарядки, подъема по лестнице», — сообщила Бирюкова.
Частые головокружения, отеки ног, резкое повышение артериального давления — все это поводы для обращения к лечащему доктору. В случае резкой боли в груди лучше вызвать скорую помощь сразу, добавила кардиолог.