Кардиолог Бходжрадж призвал отказаться от позднего ужина и употребления алкоголя вечером

Доктор медицинских наук Санджай Бходжрадж, кардиолог с 20-летним стажем, поделился важными рекомендациями относительно вечерних привычек. Он предупредил, что поздние ужины могут привести к повышению уровня сахара в крови, нарушению липидного обмена и усилению воспаления. Слова доктора привел сайт «Свободная Пресса» .

Специалист отметил, что просмотр сериалов, реалити-шоу и «стрессовых» спортивных матчей лучше перенести на дневное время в выходные, чтобы избежать негативного влияния на сердечно-сосудистую систему незадолго до сна.

Кардиолог также высказался против тренировок поздно вечером, так как они удерживают уровень кортизола на пике, мешая отдыху и восстановлению.

По словам Санджая Бходжраджа, алкоголь вечером, вопреки распространенному мнению, не помогает расслабиться. Наоборот, он повышает ночной пульс и нивелирует естественное ночное снижение давления.