Кардиолог Белюшина посоветовала включить рыбу в зимний рацион

Интегративный кардиолог, эксперт SOLGAR Ольга Белюшина советует употреблять рыбу в холодное время года. В интервью с «Газетой.Ru» врач подчеркнула, что уменьшение светового дня негативно влияет на уровень витамина D в организме, повышая риск возникновения и обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Для профилактики таких заболеваний специалист рекомендует дважды в неделю включать в рацион рыбу, причем один раз в неделю — жирную (лосось, тунец или скумбрия), написал RT.

«В них как раз содержатся омега-3 жирные кислоты, которые борются со свободными радикалами, разрушающими наши клетки», — отметила Белюшина.

Кардиолог добавила, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты способствуют оздоровлению клеток эндотелия, выстилающего внутренние стенки сосудов, сердца и других органов, поддерживая их нормальное деление.