Кардиолог Беленков рассказал, что женщины обычно страдают гипертонией, а у мужчин чаще случается инфаркт

Директор Клиники госпитальной терапии им. А. А. Остроумова, академик РАН Юрий Беленков в беседе с «Известиями» отметил разницу между сердечно-сосудистыми болезнями у женщин и мужчин.

По словам медика, если женщины чаще страдают гипертонией, то мужчины — ишемической болезнью сердца (ИБС) и инфарктом миокарда. Разница состоит также в том, что у первых возникает больше жалоб, но у них лучше прогноз, чем у вторых.

Беленков подчеркнул, что от года к году заболевания сердца и сосудов молодеют, однако больные живут дольше, поскольку кардиология располагает все большими возможностями.