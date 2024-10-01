Кардиолог Беленков рассказал, что женщины обычно страдают гипертонией, а у мужчин чаще случается инфаркт

Директор Клиники госпитальной терапии им. А. А. Остроумова, академик РАН Юрий Беленков в беседе с «Известиями» отметил разницу между сердечно-сосудистыми болезнями у женщин и мужчин.
По словам медика, если женщины чаще страдают гипертонией, то мужчины — ишемической болезнью сердца (ИБС) и инфарктом миокарда. Разница состоит также в том, что у первых возникает больше жалоб, но у них лучше прогноз, чем у вторых.
Беленков подчеркнул, что от года к году заболевания сердца и сосудов молодеют, однако больные живут дольше, поскольку кардиология располагает все большими возможностями.
Школьные военно-патриотические соревнования прошли в Богородском округе
Выставку современного искусства открыли в комплексе «Артишок» в Химках
Интеллектуально-спортивный фестиваль для школьников прошел в Химках
КСИР сделал заявление после удара по Израилю
Подмосковные предприниматели посетили Бишкек с бизнес-миссией
Команда из Чехова выиграла серебро на областном слете школьных лесничеств
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте