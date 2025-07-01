Кардиолог Беленков призвал пожилых людей не сбивать давление ниже 120/80

Попытки чрезмерно снизить давление могут быть опасны для здоровья пожилых людей, предупредил в беседе с KP.RU один из ведущих российских ученых и врачей-кардиологов, директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета Юрий Беленков.

Беленков подчеркнул, что для людей старшего возраста опасно снижать давление ниже 120/80. Это может вызвать недостаток кровоснабжения головного мозга и увеличить риск инсульта из-за сужения сонных артерий.

Кардиолог также отметил, что небольшая разница между верхним и нижним давлением сама по себе не является опасной. Важно выяснить причину такого явления. Иногда проблема заключается в повышенном нижнем давлении, что может быть признаком гипертонии, даже если верхнее давление находится в норме.

Кроме того, Беленков указал на возможность пониженного систолического (верхнего) давления, которое чаще встречается у женщин астенического телосложения. Однако, по его словам, угрозы в этом нет.