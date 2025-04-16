Кардиолог Бекетов: избыток витамина D может привести к кальцификации

Жителям умеренных и полярных широт может не хватать витамина D, но принимать его нужно с умом. Об этом рассказал сайту телеканала «Звезда» кардиолог Владимир Бекетов.

По словам врача, норма потребления зависит от генетических особенностей и места проживания. Универсальные рекомендации — 100–200 единиц в день или 3000 единиц раз в неделю. Но чтобы определить индивидуальную потребность, нужно сдать анализ крови, проверить уровень кальция и проконсультироваться с врачом. Средняя суточная норма не должна превышать 5000 единиц.

Бекетов советует выбирать витамин D в форме капсул, таблеток или масляного раствора. Избыточное потребление может привести к кальцификации, подчеркнул эксперт.