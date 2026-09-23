Кардиолог Байдина предупредила о вероятности ухудшения зрения из-за гипертонии

Повышенное артериальное давление способно привести к скрытому ухудшению зрения из-за сужения сосудов глазного дна. Об этом изданию Lenta.ru рассказала кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина.

По словам врача, на ранней стадии опасные изменения способен зафиксировать только офтальмолог во время осмотра, поскольку процесс долго протекает незаметно, отметило ИА НСН.

Среди симптомов специалист выделила падение остроты зрения, чувство жжения или сухости, давящую боль в глазах, а также мелькание темных пятен или «мушек». Байдина добавим, что регулярное проявление таких признаков служит поводом обратиться к офтальмологу и кардиологу или терапевту.