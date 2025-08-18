Кардиолог Аветисян отметила, что учащенный пульс может быть связан с анемией
Врач-кардиолог, врач-терапевт «СМ-Клиники» Ануш Аветисян рассказала Life.ru о причинах учащенного сердцебиения, не связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Нормальная частота пульса колеблется от 60 до 90 ударов в минуту. Однако в условиях стресса, при эмоциональном напряжении или физической нагрузке этот показатель может временно подниматься выше 100 ударов — это считается физиологическим ответом организма», — говорит эксперт.
Среди других причин тахикардии врач отметила повышение температуры тела и гипертонический криз. Учащенный пульс может быть связан с анемией, когда уровень гемоглобина в крови понижен.
Тахикардия также может быть вызвана приемом обильного количества пищи, употреблением крепкого кофе или энергетических напитков, а также курением и алкоголем. Кроме того, она может быть побочным эффектом некоторых медикаментов.