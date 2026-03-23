Кардиолог Ашихмин предупредил, что трансжиры увеличивают риск заболевания раком

Терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что употребление некоторых продуктов может увеличить вероятность развития онкологических заболеваний.

Специалист отметил, что особое внимание стоит уделить продуктам, содержащим трансжиры. Они часто присутствуют в жареных блюдах, когда масло подвергается длительному нагреву. Кроме того, трансжиры можно найти в дешевых продуктах, содержащих кулинарный жир, а также в пережаренном мясе, например, в шашлыке.

По словам врача, в процессе обработки растительных жиров их структуры изменяются, и они становятся похожими на животные жиры. Однако для организма такие вещества являются чужеродными, что может повышать риск развития рака.