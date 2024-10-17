Кардиолог Ашихмин посоветовал не пытаться повысить давление с помощью кофе и чая

Повышение атмосферного давления произошло в Москве 17 октября. В такой период метеочувствительные люди могут столкнуться с неприятными симптомами, рассказал кардиолог Ярослав Ашихмин в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По его словам, атмосферная «гипертония» способна вызывать разнонаправленные изменения артериального давления: у одних оно повышается, у других понижается. Именно поэтому при любом недомогании важно использовать тонометр.
Так, при лечении низкого давления необходимо придерживаться нескольких правил. Врач посоветовал употреблять достаточное количество воды и не уменьшать количество соли в рационе. Эксперт также призвал отказаться от кофе и чая при данном состоянии, добавила «Москва.ру».
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