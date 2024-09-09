Кардиолог Ашихмин: физические нагрузки помогут улучшить сопротивляемость инфекциям

Умеренные физические нагрузки помогут укрепить иммунитет и улучшить сопротивляемость инфекциям. Об этом рассказал кардиолог Ярослав Ашихмин в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По его словам, эволюционно сложилось так, что человек должен отвечать на стресс какой-то активностью и улучшением физической формы.

«И это правильный выход эмоций. Через улучшение работы нервной системы улучшается иммунная», — пояснил медик.

Врач также посоветовал с умом подходить к выбору техники бега. Отличный вариант — обратиться за помощью к ортопеду.