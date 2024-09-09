Кардиолог Ашихмин: физические нагрузки помогут улучшить сопротивляемость инфекциям
Умеренные физические нагрузки помогут укрепить иммунитет и улучшить сопротивляемость инфекциям. Об этом рассказал кардиолог Ярослав Ашихмин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, эволюционно сложилось так, что человек должен отвечать на стресс какой-то активностью и улучшением физической формы.
«И это правильный выход эмоций. Через улучшение работы нервной системы улучшается иммунная», — пояснил медик.
Врач также посоветовал с умом подходить к выбору техники бега. Отличный вариант — обратиться за помощью к ортопеду.
Минтранс Подмосковья предупредил водителей о жаре до +28 до конца недели
Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО проведут в День города в Лобне
Более 300 гимнасток выступили на областном первенстве в Балашихе
Свыше 20 человек вакцинировали от гриппа в парке Кривякино в Воскресенске
Спорткомплекс «Акрихин» в Старой Купавне открыли после ремонта
Более 10 детских площадок обновят в Шатуре в этом году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте