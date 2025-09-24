Кардиолог Абельян рассказал, что добавление молока уничтожает пользу кофе

Кардиолог Хосе Абельян предупредил об опасности добавления молока в кофе. По его словам, это уничтожает пользу напитка, сообщил сайт «Известия» со ссылкой на материал El Español.

«Кофе — это не только кофеин. Он также содержит антиоксиданты и фенольные соединения, которые полезны для здоровья», — отметил врач.

Специалист подчеркнул, что антиоксиданты и фенольные соединения снижают риск развития сердечных заболеваний. Однако даже одна капля молока может существенно сократить их усвоение.

Кроме того, насыщенные жиры повышают риск развития патологий сердечно-сосудистой системы. Также кардиолог рекомендовал отказаться от сиропов из-за высокого содержания сахара.