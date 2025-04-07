Кардиохирург Попов: метеозависимость влияет на обострение хронических болезней

Вспышки на Солнце, перепады давления и температуры могут негативно сказаться на здоровье людей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказал главный врач научно-клинического центра № 1 Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Сергей Попов в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам доктора, все люди по-разному переносят какие-либо изменения окружающей среды. Однако у чувствительных людей перепады атмосферного давления, температуры и других параметров способствуют обострению хронических болезней.

«Так как у нас сердце и сердечно-сосудистая система плотно и уверенно стоит на первом месте по причине заболеваемости и летальных исходов, поэтому чаще всего бьет по сердечно-сосудистой системе», — отметил врач.

Попов подчеркнул, что такое явление как метеозависимость всегда было, есть и будет существовать.