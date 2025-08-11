Кардиохирург Комаров рассказал, что роботизированные операции ускоряют восстановление пациентов

Роботизированные системы начали применяться в медицине более 15 лет назад. В кардиохирургию эта технология пришла сравнительно недавно. Директор клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского Университета Роман Комаров рассказал «Известиям» о преимуществах роботизированных операций на сердце.

«Мы начали с аортокоронарного шунтирования (АКШ) и сразу оценили все преимущества робота: большая свобода движения для хирурга, удобство экспозиции грудной клетки, невероятная визуализация и прецизионность», — отметил Комаров.

Среди других операций, которые уже выполняются с помощью роботов, — пластика митрального клапана, удаление доброкачественных опухолей сердца.

Главное преимущество технологии — быстрое восстановление пациентов. После роботического вмешательства человек может уйти домой уже на следующий день, подчеркнул хирург.