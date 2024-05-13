Кардиохирург Бокерия: физнагрузки и правильное питание увеличивают продолжительность жизни | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 12:09 Кардиохирург Бокерия: физнагрузки и правильное питание увеличивают продолжительность жизни

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Регулярные занятия спортом и правильное питание помогут увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказал главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент «Лиги здоровья нации» академик Лео Бокерия в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, для этого также нужно убрать основные причины преждевременной смертности. К ним относятся онкологические заболевания, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

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При этом Бокерия напомнил, что важную роль в характеристиках продолжительности жизни играют генетические предрасположенности.