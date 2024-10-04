Кардилог Гаглошвили предупредил, что высокое давление может спровоцировать разрыв стенки сосуда

Повышенное артериальное давление негативно влияет на функционирование почек, и проблема усугубляется тем, что зачастую она не имеет явных симптомов. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на кардиолога Тамаза Гаглошвили.

Он подчеркнул, что необходимо следить за показателями давления, чтобы не допустить ситуации, когда значение 150 на 90 становится привычным.

В такой ситуации организм активизирует защитные механизмы, и сосуды начинают утолщать свои стенки, наделяясь жесткостью. Это может помочь в начале, но со временем эти меры перестают быть эффективными. В результате, стенка сосуда, даже при отсутствии атеросклероза, становится толстой и жесткой, а в итоге может разорваться, предостерег кардиолог.