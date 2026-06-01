Кандидат сельскохозяйственных наук Коцюбинская рассказала, что микрозелень не сможет заменить овощи в рационе
Кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Коцюбинская рассказала aif.ru, что микрозелень богата витаминами, которых мало в полностью выращенных растениях. Однако она подчеркнула, что микрозелень не может заменить овощи и не стоит исключать их из рациона, употребляя только ростки.
Специалист отметила высокую пользу ростков брокколи, которые содержат вещества, способствующие выведению токсинов из организма. Всего несколько таких ростков способны удовлетворить суточную потребность человека в витаминах, написал KP.RU.
Издание напоминает, что для выращивания микрозелени следует использовать только органические семена. Протравленные, инкрустированные или дражированные семена не подходят, поскольку обрабатываются химическими веществами. На упаковке подходящих семян должно быть указано «микрозелень».