Кандидат наук Маслиев назвал теннис одним из лучших видов спорта для долголетия

Заведующий кафедрой превентивной медицины с курсом биохакинга Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев рассказал на форуме «Здоровое общество» Росконгресса, почему не стоит слепо следовать чужим рецептам здоровья. Об этом написал KP.RU .

Исследователи изучали секреты долгожителей из «голубых зон» и провели эксперимент, в котором представители двух групп с разными пищевыми привычками (растительная диета у китайских крестьян и высокожировая у эскимосов) обменялись рационами. Через полгода здоровье обеих групп ухудшилось.

«У людей из этих двух групп совершенно разный уровень метаболизма», — говорит Кирилл Маслиев.

Этот пример иллюстрирует парадокс питания: нет универсальных диет, работающих для всех. Важно учитывать генетические особенности и образ жизни человека.

Эксперт также предостерег от бесконтрольного использования пептидов. По его словам, многие биохакеры стимулируют деление клеток и регенерацию, что может ускорить рост скрытых опухолей.

Одним из лучших видов спорта для долголетия Кирилл Маслиев назвал теннис.

«Любые ракеточные виды спорта тренируют координацию, тренируют афферентную и эфферентную связь с центральной нервной системой», — подчеркнул эксперт.

Датское 25-летнее исследование показало, что большой теннис добавляет к жизни в среднем 9,7 года и снижает общий риск смерти на 47%.