Кандидат наук Литвинов предупредил, что кондиционер может приводить к угнетению работы нервной системы

Кондиционер при неграмотной эксплуатации может негативно сказаться на здоровье человека. Ученые Пермского политеха рассказали, как избежать проблем при использовании сплит-системы, сообщило Ura.ru .

По словам старшего преподавателя кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ Антона Логинова, многие люди могут чувствовать недомогание, головокружение и слабость при работающем в помещении кондиционере. Это происходит из-за особенностей его функционирования. Воздух в комнате не обновляется, из-за чего в нем становится больше углекислого газа и меньше кислорода.

«Избыток углекислого газа в крови снижает ее кислотно-щелочной баланс. Чтобы это компенсировать, организм вынужден тратить ресурсы на учащенное дыхание, что приводит к быстрой утомляемости, голоданию тканей и угнетению работы нервной системы», — предупредил старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Также кондиционер сушит воздух. Это может привести к шелушению кожи, трещинам на губах, а также вызвать приступы кашля, аллергии и обострение астмы из-за постоянного раздражения дыхательных путей.