Кандидат медицинских наук Деев: активный фитнес не менее вреден для суставов, чем сидячий образ жизни

Кандидат медицинских наук Роман Деев в беседе с kp.ru объяснил причину болезней суставов в раннем возрасте. По словам эксперта, человек может столкнуться с артритами не только из-за малоподвижного образа жизни, но и увлекшись активными физическими нагрузками.

Во всем мире специалисты фиксируют больше всего случаев остеоартрита — самого распространенного типа повреждения суставов. Заболевание считается достаточно возрастным, однако известно много случаев, когда оно случается у людей в возрасте 40 лет.

«Повреждение суставов у женщин старшей возрастной группы встречается значительно чаще, чем у мужчин», — сказал Деев.

Он связал такую статистику с ожирением, которое у представительниц женского пола встречается чаще. Эксперт также отметил, что многие тренеры, не имея должного опыта, перегружают своих подопечных в спортзале, что, в свою очередь, ведет к проблемам с суставами.